Un drammatico incidente a Ceccano nella notte tra venerdì e sabato ha causato la morte di due persone sul colpo. Oggi, lunedì 22 dicembre, è deceduto anche il terzo ragazzo rimasto gravemente ferito, portando a tre il numero delle vittime di questa tragedia.

Ricostruzione dell’incidente a Ceccano: indagini in corso

Secondo le prime indagini, ancora in corso da parte dei Carabinieri, lo schianto sarebbe avvenuto con un impatto frontale tra un’Alfa Romeo 147, guidata da Ferrante, e una Fiat Punto, condotta da Lombardi.

La violenza del colpo ha fatto terminare la Fiat contro un muro, distruggendo completamente entrambi i mezzi.

A bordo della Punto viaggiavano tre ragazzi tra i 17 e i 18 anni, provenienti da Vallecorsa, Villa Santo Stefano e Castro dei Volsci: due sono stati ricoverati in condizioni gravissime in ospedali romani, mentre un terzo ha riportato ferite meno serie ed è tuttora in cura a Frosinone.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco e personale sanitario per estrarre i feriti dalle lamiere, mentre le autorità procedono a chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità dello scontro.

Incidente a Ceccano, dramma senza fine: è morto anche il terzo ragazzo. Chi sono le tre vittime

La notte tra venerdì e sabato, lungo la Strada Statale 637 in località Colle Leo, nel comune di Ceccano, si è consumato un incidente stradale di straordinaria gravità. Il bilancio della collisione è purtroppo salito a tre vittime: Alessandro Di Rita, 18 anni di Vallecorsa, si aggiunge ad Andrea Lombardi, 18 anni di Castro dei Volsci, e a Luigi Ferrante, 40 anni di Ceccano.

Il giovane Di Rita, studente dell’IIS Volta, era stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni critiche, ma nonostante gli sforzi dei medici non c’è stato nulla da fare. L’intera Ciociaria è rimasta sconvolta dalla perdita di tre vite così giovani e dalle circostanze drammatiche dello scontro.