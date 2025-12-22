Il lavoratore è stato trasportato in ospedale in codice giallo: ecco che cosa è successo.

Ennesimo incidente sul lavoro, questa volta siamo nel Vicentino, a Torri di Quartesolo, dove un operaio è stato colpito al volto da acido solforico.

Grave incidente sul lavoro questa mattina, lunedì 22 dicembre 2025, in provincia di Vicenza, a Torri di Quartesolo, presso la Unichimica, un’azienda specializzata nella distribuzione di prodotti chimici di base.

Un operaio è rimasto ferito dopo essere stato colpito al volto da schizzi di acido solforico, sostanza altamente corrosiva. I colleghi lo hanno subito soccorso e dato l’allarme. L’uomo è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Incidente nell’azienda chimica a Torri di Quartesolo, operaio colpito in faccia da acido solforico: indagini in corso

Come visto, grave incidente sul lavoro questa mattina a Torri di Quartesolo, dove un operaio è stato colpito al volto da schizzi di acido solforico. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, come mai c’è stata la fuoriuscita dell’acido che ha colpito il lavoratore. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con un reparto specializzato per mettere in sicurezza l’area. Al fine di capire le cause dell’incidente, i tecnici dello Spisal dell’Ulss 8 hanno avviato le verifiche necessarie.