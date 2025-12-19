Incidente Mortale in Cantiere a Castignano: Perde la Vita un Uomo di 70 Anni

Un tragico incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio settantenne a Castignano, suscitando l'indignazione delle organizzazioni sindacali e richiamando l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Una tragedia ha colpito la comunità di Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, dove un operaio di 70 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un cantiere edile. L’evento, che ha scosso profondamente i residenti e le autorità locali, si è verificato intorno alle 12:15 mentre si stavano effettuando lavori di ristrutturazione in un edificio.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, identificato come Sabatino Alfonsi, stava manovrando un escavatore quando, per cause ancora da accertare, è rimasto intrappolato tra il mezzo e una parete dell’immobile su cui si stavano eseguendo i lavori. Questo tragico evento ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Intervento dei soccorsi

Le squadre di emergenza, composte dai vigili del fuoco di Ascoli Piceno e dai sanitari del 118, sono giunte rapidamente sul luogo dell’incidente. Nonostante i tentativi disperati di rianimazione, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio. Le operazioni di soccorso si sono concentrate anche sulla messa in sicurezza dell’area per evitare ulteriori incidenti.

Reazioni e indagini

Questo drammatico incidente ha suscitato forti reazioni da parte delle organizzazioni sindacali. In una nota congiunta, le sigle di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno espresso la loro indignazione, sottolineando che la morte di un lavoratore di 70 anni in un cantiere è inaccettabile. Hanno richiesto un urgente intervento per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, sostenendo che la vita umana non può essere sacrificata per la produttività.

La questione della sicurezza sul lavoro

Le organizzazioni sindacali hanno evidenziato che il lavoro nel settore edile è particolarmente gravoso e che l’età può aumentare il rischio di incidenti. Inoltre, hanno sottolineato come la fretta di completare i lavori possa compromettere le norme di sicurezza. Hanno chiesto misure concrete per migliorare la protezione dei lavoratori e per promuovere una cultura della sicurezza nei cantieri.

Le autorità competenti, tra cui i Carabinieri e il personale dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, sono state coinvolte nelle indagini per chiarire le cause dell’incidente e per verificare il rispetto delle normative di sicurezza nel cantiere. La speranza è che da questa tragedia possano scaturire insegnamenti utili per prevenire futuri incidenti e garantire un ambiente di lavoro più sicuro.