Una vacanza da sogno si trasforma in un incubo per una coppia inglese e altre vittime.

Una vacanza tragica

La costiera sorrentina, nota per la sua bellezza mozzafiato, ha visto trasformarsi un momento di svago in un dramma inaspettato. Le vittime principali dell’incidente della funivia del Faito sono Graeme Derek Winn e sua moglie Elaine Margaret, una coppia inglese di 64 e 57 anni. La loro vacanza, che doveva essere un’esperienza indimenticabile, si è conclusa in modo tragico, lasciando un segno profondo nella comunità locale e tra i turisti.

Le altre vittime

Oltre alla coppia britannica, la tragedia ha colpito anche altre persone. Carmine Parlato, un operatore dell’Eav di 59 anni, si trovava nella cabina al momento dell’incidente e ha perso la vita. Inoltre, Janan Suliman, una giovane turista araba israeliana di 24 anni, è stata tra le vittime. Il fratello di Janan, Thaeb, di 23 anni, è l’unico sopravvissuto, ma le sue condizioni sono critiche. Questo dramma ha scosso non solo le famiglie delle vittime, ma anche l’intera comunità, che si stringe attorno a loro in questo momento di dolore.

Le indagini e le reazioni

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. La funivia, che era considerata un’attrazione sicura, ha sollevato interrogativi sulla sua manutenzione e sulla sicurezza dei passeggeri. Le reazioni da parte dei turisti e dei residenti sono state di shock e incredulità. Molti hanno espresso la loro solidarietà alle famiglie colpite, mentre altri hanno chiesto maggiore attenzione alla sicurezza delle attrazioni turistiche. Questo tragico evento ha messo in luce la necessità di rivedere le normative di sicurezza per garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro.