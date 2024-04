Pavel Petronel Tanase è la vittima piemontese della tragedia di Suviana. Ha perso la vita insieme ai suoi colleghi a causa dell’esplosione della centrale elettrica.

Tragedia di Suviana: chi era Pavel Tanase

Pavel Petronel Tanase è una delle vittime della tragedia di Suviana. Ha perso la vita con i suoi colleghi a causa dell’esplosione della centrale elettrica. L’uomo, rumeno, aveva 45 anni, veniva da Jasi ed era in Italia dal 2001. Viaggiava molto per via del suo lavoro, ma la famiglia viveva a Settimo Torinese. Lascia la moglie Laura e i due figli, due gemelli di 14 anni. Hanno appreso la notizia della morte del padre mentre erano a scuola.

Pavel Tanase morto a Suviana: il cordoglio

Tutta la comunità di Settimo Torinese, con la sindaca Elena Piastra, il parroco della chiesa ortodossa Paul Porcescu, i compagni di classe e gli insegnanti dei figli e tutti i conoscenti si stringono intorno alla famiglia per esprimere il loro cordoglio in questo momento di grande dolore.