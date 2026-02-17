Un pomeriggio dedicato allo sport nella Dennis M. Lynch Arena di Pawtucket è finito in strage: l'aggressore, identificato come Robert Dorgan (anche noto come Roberta Esposito), ha preso di mira membri della sua famiglia e si è suicidato

Un evento sportivo giovanile si è trasformato in una scena di orrore nella Dennis M. Lynch Arena a Pawtucket, nello Stato di Rhode Island. La sparatoria è avvenuta durante una partita che coinvolgeva studenti della North Providence High School, generando vittime e panico tra genitori, amici e spettatori presenti.

L’attacco è stato trasmesso in diretta dalla piattaforma di streaming dell’impianto, mostrando momenti di confusione estrema.

Le immagini documentano giocatori che corrono verso gli spogliatoi e spettatori che cercano le uscite di emergenza tra urla e fughe disperate. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, la dinamica sembra riconducibile a motivi personali e non a una matrice terroristica.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini sul posto e procedono con rilievi e raccolta di testimonianze. Sono previste comunicazioni ufficiali delle autorità competenti non appena disponibili ulteriori elementi probatori.

La dinamica dell’attacco

Secondo gli investigatori, l'autore della sparatoria è stato identificato come Robert Dorgan, 56 anni, conosciuto anche con il nome di Roberta Esposito. L'uomo si era seduto inizialmente nella zona riservata ai sostenitori della squadra di casa per osservare il figlio in campo. In seguito si è spostato in prima fila, avvicinandosi alle persone che avrebbe poi preso di mira.

Le ricostruzioni parlano di una serie rapida di colpi. Nel video della diretta si riconoscono tredici esplosioni ravvicinate e, alcuni secondi dopo, un ultimo sparo isolato. Le autorità stanno analizzando le immagini e le registrazioni audio per ricostruire la sequenza degli eventi e definire movente e responsabilità.

Vittime e interventi sul posto

Il bilancio ufficiale parla di tre morti — tra cui lo stesso aggressore — e di tre feriti in condizioni critiche, trasportati al Rhode Island Hospital. Tra le persone colpite figurano quattro membri della famiglia dell’attentatore e un amico che si trovava con loro. Un testimone presente sugli spalti, probabilmente parente di un atleta, ha tentato di fermare l’uomo e si è scagliato contro di lui, un gesto che ha contribuito a interrompere la sequenza di colpi.

Le forze dell’ordine hanno isolato l’area e predisposto un dispositivo di sicurezza per consentire le indagini. Gli agenti sul posto hanno acquisito video e registrazioni audio utili alla ricostruzione della dinamica.

Le autorità stanno coordinando le attività investigative con i procuratori locali e i consulenti tecnici incaricati dell’analisi forense. Aggiornamenti ufficiali sulle motivazioni e sulle responsabilità verranno comunicati non appena completi gli accertamenti.