Un arresto cardiaco in pista: la comunità in lutto per la scomparsa di un giovane calciatore.

Un evento tragico che ha scosso la comunità

La notte di sabato ha portato con sé una notizia devastante per la comunità di Castel Goffredo. Manuel Calandrino, un ragazzo di soli 23 anni, è morto in circostanze tragiche mentre si trovava nella discoteca Madera Club. Secondo le testimonianze, il giovane stava ballando quando, all’improvviso, si è accasciato a terra, lasciando tutti i presenti in stato di shock.

Intervento dei soccorsi e prime indagini

Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi e dei carabinieri, per Manuel non c’è stato nulla da fare. I primi accertamenti hanno suggerito un arresto cardiaco come causa del decesso. La notizia ha colpito profondamente non solo la famiglia e gli amici del ragazzo, ma anche l’intera comunità, che si è stretta attorno al dolore della famiglia Calandrino. Il magistrato ha disposto un’autopsia per chiarire le esatte cause della morte, un passo necessario per fare luce su un evento così inaspettato e tragico.

La passione per il calcio e la vita di Manuel

Manuel non era solo un giovane come tanti; era un appassionato calciatore che giocava nella squadra amatoriale Nac Castellana. Solo poche ore prima della tragedia, aveva disputato una partita di campionato, dimostrando il suo amore per lo sport e la vita. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra i compagni di squadra e gli amici, che lo ricordano come una persona solare e piena di vita. La comunità sportiva è in lutto, e molti si sono uniti per esprimere il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia.