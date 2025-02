Tragedia in famiglia: pitbull uccide una bambina di nove mesi

Un dramma inaspettato

La vita di una famiglia è stata stravolta da un tragico evento che ha scosso la comunità di Acerra, in provincia di Napoli. Giulia, una bambina di soli nove mesi, è stata uccisa dal pitbull di famiglia mentre dormiva nel lettone dei genitori. L’episodio, avvenuto nella notte, ha portato la piccola al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori, dove è giunta in condizioni disperate, con ferite evidenti e senza coscienza. Nonostante i tentativi disperati dei medici, per Giulia non c’è stato nulla da fare.

La ricostruzione dei fatti

Il padre della bambina, in stato di shock, ha inizialmente raccontato di un’aggressione da parte di un cane randagio, ma la sua versione è cambiata quando gli agenti di polizia hanno iniziato a indagare. Secondo quanto riferito, l’uomo si era addormentato in attesa del rientro della moglie, ignaro del dramma che si stava consumando. Al suo risveglio, ha trovato la figlia in una pozza di sangue, segno di un attacco violento da parte del pitbull, un animale che, secondo i vicini, aveva già mostrato comportamenti aggressivi in passato.

Un allerta ignorato

La tragedia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli animali domestici, in particolare delle razze considerate pericolose. I residenti del quartiere hanno rivelato che il pitbull aveva già aggredito un altro cane lo scorso anno, ma i genitori di Giulia non avevano preso sul serio i segnali di allerta. “Quel cane non poteva stare libero in casa con una bambina piccola”, hanno affermato alcuni vicini, sottolineando la necessità di una maggiore responsabilità da parte dei proprietari di animali. La Procura di Nola ha aperto un fascicolo per indagare sull’accaduto, mentre l’abitazione è stata posta sotto sequestro per raccogliere prove e testimonianze.

Un dolore incolmabile

La comunità è in lutto per la perdita di Giulia, una bimba descritta dai vicini come solare e vivace. I genitori, entrambi lavoratori instancabili, sono ora avvolti dal dolore e dalla disperazione. “Sono brave persone, ma hanno sottovalutato il pericolo rappresentato dal cane”, hanno commentato alcuni conoscenti. La storia di Giulia non è un caso isolato; in passato, altre tragedie simili hanno coinvolto bambini e cani di razze ritenute pericolose, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione degli animali domestici.