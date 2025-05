Tragedia in grotta: escursionista muore durante un'esplorazione

Un esperto speleologo perde la vita in un'escursione nel Campo dei Fiori.

Un’escursione che si trasforma in tragedia

Un drammatico incidente ha scosso il mondo degli appassionati di speleologia in Piemonte. Un escursionista di 73 anni, membro di un gruppo speleo, ha perso la vita nella Grotta Remeron di Comerio, situata nel suggestivo scenario del Campo dei Fiori, in provincia di Varese.

L’allerta è scattata intorno alle 12 di oggi, quando i compagni di avventura hanno realizzato che qualcosa era andato terribilmente storto.

Le circostanze dell’incidente

La vittima, un esperto speleologo, stava esplorando una sezione della grotta non accessibile al pubblico. Durante l’escursione, è scivolato in corrispondenza del primo pozzo, profondo circa 15 metri. La caduta è stata fatale e, nonostante i tentativi disperati dei suoi compagni di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori sono stati allertati e hanno raggiunto il luogo dell’incidente, ma il recupero del corpo ha richiesto quasi sei ore di lavoro intenso.

Intervento dei soccorritori

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuto prontamente per recuperare la salma e trasportarla all’esterno. L’operazione è stata complessa e ha richiesto l’impiego di tecniche specializzate, data la difficoltà dell’ambiente sotterraneo. Durante l’escursione, un altro membro del gruppo è rimasto ferito e, fortunatamente, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale per ricevere le cure necessarie.

Un richiamo alla sicurezza

Questo tragico evento riporta alla luce l’importanza della sicurezza nelle attività di speleologia. Anche gli escursionisti più esperti devono sempre essere consapevoli dei rischi legati a queste avventure. Le grotte, sebbene affascinanti, possono nascondere insidie e richiedono preparazione, attrezzature adeguate e, soprattutto, rispetto delle normative di sicurezza. La comunità speleologica è in lutto per la perdita di un suo membro, e questo incidente serve da monito per tutti coloro che amano esplorare il mondo sotterraneo.