Tragedia in miniera di coltan nella Repubblica Democratica del Congo: oltre 200 vittime nel crollo mortale

Un crollo tragico nella miniera di Rubaya ha portato alla perdita di oltre 200 vite, suscitando profonde preoccupazioni riguardo alle condizioni lavorative e alla sicurezza mineraria nella regione.

Un tragico incidente ha colpito la miniera di coltan di Rubaya, situata nell’est della Repubblica Democratica del Congo (RDC), provocando oltre 200 morti. Questo evento drammatico evidenzia un settore già segnato da gravi problemi di sicurezza e sfruttamento.

Il crollo e le conseguenze

Il crollo si è verificato mercoledì scorso, a circa 60 km a nord-ovest di Goma, la capitale della provincia del Nord Kivu.

Secondo Lumumba Kambere Muyisa, portavoce del governatore regionale nominato dai ribelli dell’M23, il numero esatto dei morti non era ancora chiaro, ma la situazione risulta tragica. Molti dei deceduti sono minerari, donne del mercato e bambini, coinvolti in attività di estrazione rudimentale del coltan, risorsa fondamentale per l’industria elettronica.

Dettagli sull’incidente

Le operazioni di soccorso hanno portato alla luce alcuni corpi, ma molti altri potrebbero essere ancora intrappolati sotto le macerie. Eraston Bahati Musanga, governatore della provincia, ha confermato il recupero di alcuni corpi, ma senza fornire numeri definitivi, suggerendo un bilancio potenzialmente drammatico. La stagione delle piogge ha reso il terreno instabile, contribuendo al crollo del sito minerario.

Le condizioni di lavoro e le responsabilità

La miniera di Rubaya è conosciuta per la sua produzione di coltan, che rappresenta circa il 15% della fornitura globale di questo minerale, utilizzato in vari dispositivi elettronici. Tuttavia, le condizioni di lavoro sono estremamente pericolose, con minatori che operano senza protezioni e con standard di sicurezza minimi. Franck Bolingo, un minatore della zona, ha descritto come il maltempo abbia aggravato la situazione, portando a un evento fatale che ha colpito numerosi lavoratori.

Il contesto socio-politico

La regione è sotto il controllo del gruppo ribelle M23 dal 2026, il quale ha preso possesso di diverse aree ricche di minerali. Le tensioni tra i gruppi armati e il governo centrale hanno portato a un deterioramento della sicurezza. L’ONU ha accusato l’M23 di sfruttare le risorse minerarie per finanziare la propria attività di ribellione, una situazione monitorata con crescente preoccupazione dalla comunità internazionale.

Le ripercussioni economiche e sociali

Nonostante la ricchezza mineraria del paese, oltre il 70% della popolazione congolese vive con meno di 2,15 dollari al giorno. Eventi tragici come quello di Rubaya evidenziano il paradosso di un paese ricco di risorse in cui la maggior parte della popolazione vive in miseria. Le conseguenze della tragedia si faranno sentire non solo sul piano umano, ma anche su quello economico, con il rischio di ulteriore destabilizzazione della regione.

Il crollo della miniera di Rubaya rappresenta una manifestazione tragica delle difficoltà affrontate da molti in RDC. È urgente garantire condizioni di lavoro più sicure e un intervento efficace del governo e della comunità internazionale.