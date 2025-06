Due ragazzi sono scomparsi nel Piave a Fagarè (Treviso). A chiamare i carabinieri è stata un’amica che non li ha visti riemergere dopo un tuffo.

Due ragazzi sono scomparsi nel Piave, nei pressi di Fagarè in provincia di Treviso, dopo essersi tuffati nel fiume nel pomeriggio di ieri. L’allarme è stato dato da un’amica che li accompagnava e che non li ha visti riemergere. Sono scattate immediatamente le ricerche da parte dei soccorritori, impegnati nel tentativo di ritrovare i giovani e capire cosa sia successo nelle acque del Piave.

Tragedia nel Piave: due ragazzi scompaiono tra le correnti pericolose

La ragazza che era con loro ha raccontato di aver perso di vista i due amici, tuffatisi poco prima e mai più riemersi.

La zona è nota per le correnti forti e i fondali irregolari, che in passato hanno già provocato incidenti simili. In particolare, le spiaggette di Fagarè sono considerate tra le più rischiose, a causa dei vortici improvvisi che possono formarsi.

Tragedia nel Piave a Treviso: due ragazzi spariti dopo un tuffo, il tragico epilogo

L’allarme è scattato nel pomeriggio del 18 giugno, quando l’amica dei due giovani, non vedendoli riemergere dal Piave, ha subito chiamato i carabinieri intorno alle 17:45. I soccorsi hanno coinvolto vigili del fuoco, carabinieri, sommozzatori e un elicottero, impegnati nelle ricerche lungo il tratto di fiume compreso tra Fagarè di San Biagio di Callalta e Ponte di Piave.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, coadiuvate da un elicottero. Uno dei due ragazzi è stato purtroppo ritrovato senza vita, mentre l’altro è stato messo in salvo.

La vittima, un giovane di 21 anni di origine ecuadoriana residente in provincia di Pordenone, è stata recuperata dai sommozzatori. Le operazioni di recupero si sono concentrate tra le rive di Fagarè di San Biagio di Callalta e Ponte di Piave, in particolare sul greto del fiume a San Biagio di Callalta, dove è avvenuto l’incidente.

L’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma le pericolose correnti del Piave potrebbero aver causato la tragedia. L’evento ha colpito profondamente la comunità, che rilancia l’appello alla prudenza in acqua. Le autorità continuano le indagini per fare chiarezza.