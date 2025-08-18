Un giovane di 23 anni è annegato nelle acque del Po, nei pressi del Ponte della Becca, nel Pavese. La tragedia si è consumata in un tratto vietato alla balneazione, dove l’accesso è proibito proprio per motivi di sicurezza.

Tragedia nel Po: annega vicino al Ponte della Becca

Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita nella prima serata di domenica, intorno alle 18:30, nel fiume Po, nei pressi del Ponte della Becca, nel territorio del comune di Linarolo, in provincia di Pavia.

Il giovane, di cui non sono ancora note le generalità, si trovava in compagnia di due amici quando si è immerso nel fiume all’altezza della confluenza con il Ticino. Improvvisamente, è stato sopraffatto dalla forza della corrente e trascinato via. I due amici hanno immediatamente lanciato l’allarme, mentre alcuni passanti a bordo di una barca di passaggio hanno cercato di soccorrerlo, riuscendo a riportarlo a riva.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del 118, compresa un’ambulanza della Croce Rossa e un’auto medica con rianimatore. Il tratto di fiume in cui il giovane si è tuffato era vietato alla balneazione, un divieto stabilito proprio per prevenire incidenti come questo.

Dopo i tentativi di rianimazione sul posto, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. Sono tuttora in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e comprendere con esattezza le cause che hanno portato alla tragedia.