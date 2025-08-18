Una tragedia ha scosso Polignano a Mare nel pomeriggio di ieri: un giovane di 23 anni è morto dopo essersi tuffato in mare e aver urtato violentemente gli scogli. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, ogni tentativo di salvarlo è risultato vano. La comunità locale è sotto shock, mentre emergono i primi dettagli sulla vittima e sulla dinamica dell’incidente.

Si tuffa in mare a Polignano e sbatte sugli scogli

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 18 agosto, un drammatico incidente ha scosso Polignano a Mare: un 23enne di origini siciliane è morto dopo essersi tuffato dalle scogliere di Lama Monachile. Il giovane, in vacanza con alcuni amici, si sarebbe lanciato da un’altezza di diversi metri, e l’impatto contro uno scoglio gli avrebbe provocato un grave trauma cranico, facendogli perdere conoscenza immediatamente.

Si tuffa in mare a Polignano e sbatte sugli scogli: chi era la vittima di 23 anni

Il personale del 118 è arrivato tempestivamente sul posto e ha trasportato il ragazzo, Francesco Aronica, in codice rosso all’ospedale di Monopoli, dove i medici hanno tentato la rianimazione senza riuscire a salvarlo. Il sindaco Vito Carrieri ha espresso sui social tutto il proprio dolore per la tragedia: