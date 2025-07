Tragedia nel Sannio, trovata morta nel suo letto una ragazza di 18 anni dai suoi familiari. Disposta l’autopsia.

Tragedia nel Sannio: trovata morta una ragazza di 18 anni nel suo letto

Nel Sannio è stata trovata senza vita dai propri familiari una ragazza di 18 anni. La giovane era nel proprio letto e a nulla è servito l’intervento dei soccorsi, in quanto la 18enne era già morta.

Al momento non è chiaro quello che è successo, per questo la procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha aperto un fascicolo, al fine appunto di capire come sia morta la ragazza. La ragazza viveva con i familiari, sul posto anche i Carabinieri per le indagini del caso.

Tragedia nel Sannio, trovata morta una ragazza di 18 anni nel suo letto: disposta l’autopsia

Sul corpo della ragazza di 18 anni trovata morta nel proprio letto dai familiari nel Sannio è stata disposta l’autopsia, al fine di capire le cause del decesso. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dal malore improvviso al gesto volontario. I Carabinieri stanno indagando, intanto l’esame autoptico si svolgerà nella giornata di domani. La salma della 18enne, posta sotto sequestro, è stata portata all’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento.