Un brivido lungo i binari in Polonia: un’auto ha sfondato il passaggio a livello ed è stata investita da un treno in corsa. Per fortuna, l’incidente si è concluso senza feriti gravi, ma l’episodio ha scosso testimoni e automobilisti.

Incidente sulla tratta Granowo-Steszew in Polonia

Un episodio pericoloso ha scosso la tratta ferroviaria Granowo-Steszew in Polonia, quando un’auto ha sfondato la barriera di un passaggio a livello, rimanendo bloccata sui binari.

Il video pubblicato dalla società ferroviaria polacca Pkp nell’ambito della campagna “Attraversamenti sicuri” mostra chiaramente la vettura arrivare a tutta velocità e tranciare la barriera. Pochi secondi dopo, un treno partito da Poznań Główny e diretto a Wolsztyn si è scontrato con l’auto, scaraventandola contro un palo. L’incidente, avvenuto il 18 agosto, ha provocato un ferito: il conducente dell’auto è stato trasportato all’ospedale di Grodzisk Wielkopolski.

Incidente sulla tratta Granowo-Steszew in Polonia: impatto sulla circolazione

L’impatto ha costretto a sospendere temporaneamente la circolazione sulla tratta per circa due ore, causando cancellazioni e ritardi. Incidenti di questo tipo non sono rari in Polonia: ogni anno se ne registrano circa 170 ai passaggi a livello, con decine di vittime. La vicenda evidenzia ancora una volta i rischi legati all’inosservanza delle regole di sicurezza sui passaggi a livello e sottolinea l’importanza di iniziative come quella di Pkp, volte a sensibilizzare automobilisti e pedoni sui pericoli legati alla ferrovia.