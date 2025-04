Una serata di relax sul fiume Stella si è trasformata in un incubo per una coppia di turisti, quando un incendio ha distrutto la loro barca ormeggiata a Palazzolo, in provincia di Udine. La tragedia si è consumata nella notte, intorno alle tre, lasciando una donna di nazionalità tedesca senza vita e un uomo, suo compagno, gravemente ustionato.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, le cause dell’incendio sono ancora sconosciute. I vigili del fuoco di Latisana e Lignano sono intervenuti tempestivamente, ma le fiamme hanno avvolto rapidamente l’imbarcazione. L’uomo, nel tentativo di salvarsi, si è gettato in acqua, ma ha riportato gravi ustioni. Attualmente è ricoverato all’ospedale di Udine, dove le sue condizioni sono monitorate con attenzione.

Intervento dei soccorsi

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore per domare le fiamme, è stato fondamentale. Il reparto sommozzatori è stato mobilitato per recuperare l’uomo dall’acqua, dove si era rifugiato per sfuggire all’incendio. La scena è stata drammatica, con i soccorritori che hanno dovuto affrontare non solo il fuoco, ma anche le difficili condizioni del fiume.

Indagini in corso

I Carabinieri stanno conducendo un’indagine per chiarire le cause dell’incendio. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente, ma si stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire quanto accaduto. La comunità locale è scossa da questa tragedia, che ha colpito due turisti in un momento di svago e relax.

La morte della donna e le gravi condizioni dell’uomo pongono interrogativi sulla sicurezza delle imbarcazioni e sull’importanza di rispettare le norme di sicurezza in acqua. Questo tragico evento serve da monito per tutti coloro che si avventurano in attività nautiche, sottolineando la necessità di essere sempre preparati e informati.