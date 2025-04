Un disastro che ha scosso la comunità

La tragedia avvenuta giovedì scorso sulla funivia del Faito ha lasciato un segno profondo nella comunità di Castellammare di Stabia. Quattro vite sono state spezzate e un giovane è rimasto gravemente ferito in un incidente che ha colpito non solo le famiglie delle vittime, ma anche l’intera economia turistica della zona.

La funivia, che rappresenta un importante collegamento tra la città e la montagna, ha trasportato l’anno scorso oltre 108mila persone, contribuendo a sostenere un indotto di alberghi, ristoranti e attività all’aperto.

Le indagini avviate dalla Procura

Nei prossimi giorni, i consulenti della Procura di Torre Annunziata effettueranno un sopralluogo sul luogo del disastro, accompagnati da esperti e forze dell’ordine. L’attenzione degli inquirenti si concentra sulla fune d’acciaio e sull’inefficacia dei freni, che non hanno impedito la caduta della cabina. I magistrati stanno valutando l’ipotesi di disastro colposo e omicidio plurimo colposo, mentre sono già stati acquisiti numerosi documenti riguardanti le certificazioni di sicurezza e le manutenzioni dell’impianto.

Le vittime e la loro memoria

Le vittime della tragedia sono Janan Suliman, una giovane farmacista, Elaine e Derek Winn, una coppia britannica, e Carmine Parlato, un macchinista dell’Eav. In ospedale, il fratello di Janan, Thabet, lotta per la vita. In memoria delle vittime, si sono svolte cerimonie religiose che hanno unito la comunità in un momento di dolore e riflessione. L’arcivescovo di Sorrento-Castellammare ha esortato alla speranza, sottolineando l’importanza di ricordare chi ha perso la vita e di sostenere la città in questo momento difficile.

Impatto sulla comunità e sul turismo

La funivia del Faito non è solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo per la comunità locale. La sua chiusura, anche temporanea, potrebbe avere ripercussioni significative sull’economia turistica della zona. Con il tradizionale percorso stradale che richiede oltre un’ora, la funivia rappresentava un’opzione rapida e panoramica per i visitatori. La paura e l’incertezza che seguono questo incidente potrebbero allontanare i turisti, mettendo a rischio numerose attività commerciali che dipendono dal flusso di visitatori.