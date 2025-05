Apertura di un fascicolo per omicidio colposo dopo la tragedia in montagna

Un’escursione tragica

La montagna, spesso vista come un luogo di avventura e libertà, si è trasformata in un teatro di tragedia per due vigili del fuoco, Emanuele Capone e Nico Civitella, entrambi 42enni, che hanno perso la vita durante un’escursione nella località Balzolo di Pennapiedimonte, in provincia di Chieti. I due, insieme ad altri colleghi, avevano deciso di trascorrere una giornata di svago lontano dai doveri di servizio, ma la loro avventura si è conclusa in modo drammatico.

Le operazioni di recupero

Le salme dei vigili del fuoco non sono state ancora recuperate a causa delle difficoltà legate alle operazioni di recupero dalle acque del torrente Avello. Le condizioni del terreno e la portata dell’acqua hanno reso complicato il lavoro delle squadre di soccorso, che stanno operando con grande cautela per evitare ulteriori incidenti. La comunità locale è in lutto, e la notizia della tragedia ha suscitato profonda commozione tra i colleghi e i familiari delle vittime.

Indagini in corso

Il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Giancarlo Ciani, ha aperto un fascicolo nei confronti di ignoti, ipotizzando il reato di omicidio colposo. Questa decisione, sebbene possa sembrare un atto formale, è necessaria per avviare le indagini e chiarire le circostanze che hanno portato alla morte dei due vigili del fuoco. L’autopsia, già disposta, si svolgerà nei prossimi giorni presso l’obitorio del policlinico di Chieti e potrebbe fornire ulteriori elementi utili per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Un gesto di coraggio

Capone e Civitella erano noti per il loro spirito di servizio e la loro dedizione al lavoro. La loro decisione di organizzare un’escursione con i colleghi, per godere di un momento di svago, è stata purtroppo segnata da un destino avverso. La comunità dei vigili del fuoco è unita nel ricordo di questi due uomini, che hanno dedicato la loro vita a proteggere gli altri. La tragedia sulla Maiella solleva interrogativi sulla sicurezza delle escursioni in montagna e sull’importanza di una preparazione adeguata, soprattutto per chi è abituato a operare in situazioni di emergenza.