Tragedia sulla Palermo-Agrigento: tre vittime, tra cui due operatori sanitari

Un incidente mortale ha scosso la comunità locale lungo la Statale 121, che collega Palermo ad Agrigento. Il sinistro, avvenuto nella mattinata del 30, ha coinvolto un’automedica e un furgone, causando la morte di tre persone, tra cui una paziente anziana e due professionisti del soccorso.

Le vittime del tragico scontro

Le tre vittime sono state identificate come Giovanna Oddo, una donna di 95 anni in trattamento di dialisie, e due operatori della Madonie Soccorso: Gaspare Lo Giudice, di 48 anni, e Giuseppe Badalamenti, di 66. La signora Oddo stava viaggiando verso un ospedale a Palermo per ricevere cure quando l’impatto con il furgone ha cambiato tragicamente il corso della sua vita e di quelle dei due soccorritori.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime informazioni, l’automedica stava percorrendo la statale quando, per cause ancora da accertare, si è verificato lo scontro con il furgone. Il conducente del furgone è rimasto illeso, mentre per i soccorritori e la paziente non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, arrivati sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso delle tre persone coinvolte nell’incidente.

Interventi e chiusura della strada

In seguito all’incidente, le autorità hanno disposto la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Catania per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e dei rilievi. Le squadre della polizia stradale sono intervenute rapidamente per raccogliere le prove e chiarire le cause dell’incidente. La strada è rimasta chiusa per tutta la mattinata ed è stata riaperta solo poco dopo le 13.

Percorsi alternativi

Durante la chiusura della statale, sono stati istituiti percorsi alternativi per i veicoli in transito, costringendo gli automobilisti a uscire a Misilmeri e a seguire la strada provinciale 77 per rientrare successivamente allo svincolo di Bolognetta.

Reazioni e cordoglio

La notizia del tragico incidente ha suscitato un profondo cordoglio tra i membri della comunità e tra i colleghi dei soccorritori. Riccardo Castro, presidente della Seus 118, ha espresso le sue condoglianze sottolineando l’importanza del lavoro svolto dai due operatori sanitari. Castro ha dichiarato: “La perdita dei nostri colleghi è un grave lutto per la famiglia del soccorso siciliano, sempre pronta a intervenire con professionalità e dedizione.”

Anche il sindacato UGL Salute ha voluto manifestare il proprio dolore per la tragedia, evidenziando il sacrificio dei sanitari che hanno perso la vita mentre svolgevano il loro dovere. In una nota ufficiale, il segretario nazionale ha sollecitato le istituzioni a garantire la sicurezza degli operatori e l’efficienza dei mezzi di soccorso, affinché simili eventi non si ripetano in futuro.

Questo incidente rappresenta un triste promemoria della vulnerabilità degli operatori sanitari, che affrontano quotidianamente situazioni di emergenza con coraggio e determinazione. Le comunità locali devono unirsi per onorare la memoria delle vittime e riflettere sull’importanza della sicurezza stradale.