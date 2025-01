Trasporti: Schlein, 'Salvini assente ma responsabilità anche di Meloni'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Salvini sta ovunque tranne dove dovrebbe stare a fare il ministro dei Trasporti. Ma è anche responsabilità di Meloni, si dirà di lei che quando governava lei non c'era un treno che arrivasse puntuale. Per pendolari e studenti è un di...

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – "Salvini sta ovunque tranne dove dovrebbe stare a fare il ministro dei Trasporti. Ma è anche responsabilità di Meloni, si dirà di lei che quando governava lei non c'era un treno che arrivasse puntuale. Per pendolari e studenti è un disastro. Il ministro faccia il suo dovere e dia risposte. Non possono dare sempre la colpa ad altri e a chi c'era prima, sono due anni e mezzo che governano". Così Elly Schlein a Metropolis sul sito di Repubblica.