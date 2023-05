Trattato sull'inquinamento da plastica, a Parigi nuovi negoziati

Parigi, 29 mag. (askanews) – A Parigi, presso la sede dell’Unesco, fino al 2 giugno governi, imprese, scienziati e accademici, attivisti e rappresentanti delle ong di tutto il mondo sono riuniti nel secondo summit del Comitato Intergovernativo di Negoziazione (INC-2), per sviluppare il Trattato globale per la plastica, con l’obiettivo di porre fine a questa forma di inquinamento a livello globale.

“Oggi non c’è un solo luogo del Pianeta che sia libero dall’inquinamento da plastica – ha detto il presidente francese Emmanuel Macron – e questo inquinamento sta accelerando: se non facciamo nulla la produzione di rifiuti di plastica triplicherà entro il 2060. L’inquinamento da plastica è quindi sia una bomba a orologeria che un flagello esistente. È nostro dovere porvi fine il prima possibile”.

“Bisogna fare in modo che la fine dell’inquinamento da plastica crei valore: con la differenziazione, il riciclo e il riutilizzo – ha aggiunto – possiamo sviluppare attività economiche che creino posti di lavoro e ricchezza. Su tutti questi temi siamo interdipendenti. Ecco perché abbiamo bisogno di un trattato internazionale giuridicamente vincolante. Dobbiamo costruirlo insieme”.

Secondo il Wwf il nuovo Trattato è un’occasione unica. Quello di Parigi è il secondo di cinque incontri negoziali programmati che si terranno entro i prossimi due anni sul tema. L’associazione ambientalista fa un appello ai governi affinché sostengano i divieti globali e l’eliminazione graduale dei prodotti monouso come le posate di plastica, le sigarette elettroniche e le microplastiche nei cosmetici, mettendo anche in atto controlli più stringenti per la gestione dello smaltimento che incentivino ed efficientino il riuso, la raccolta e il riciclo.