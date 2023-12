Tributaristi: conferenza stampa su proposte per il Concordato preventivo biennale

Roma, 18 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il calendario fiscale, che avrebbe assoluta necessità di un concreto sfoltimento, si è infittito di ulteriori scadenze, alcune delle quali ad oggi ancora in 'itinere' normativo, come per il Concordato preventivo biennale oggetto delle nos...

Roma, 18 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Il calendario fiscale, che avrebbe assoluta necessità di un concreto sfoltimento, si è infittito di ulteriori scadenze, alcune delle quali ad oggi ancora in 'itinere' normativo, come per il Concordato preventivo biennale oggetto delle nostre proposte. L'Int, Istituto nazionale tributaristi, propone alcune modifiche al calendario del Concordato, al fine di evitare una sovrapposizione con gli altri adempimenti e dare modo a contribuenti e ai loro intermediari fiscali abilitati di avere più tempo per valutare la proposta che perverrà dall’amministrazione finanziaria.

Le proposte dell’Int saranno illustrate mercoledì 20 dicembre alle ore 10,00 in una conferenza presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, parteciperanno Luciano D’Alfonso Commissione VI Finanze, Walter Rizzetto presidente Commissione XI Lavoro, Gianni Di Matteo presidente Uncat, Mario Pedrazzini vice presidente Assosotware e Salvatore Cuomo consigliere nazionale Int e membro, con il vice presidente Giuseppe Zambon, del tavolo tecnico di confronto con Assosoftware. La Conferenza sarà moderata da Gianni Lattanzio direttore editoriale Meridianoitalia.