Trieste: Iv, 'solidarietà a Elly Schlein'

Roma, 6 gen. (Adnkronos) – “Solidarietà a Elly Schlein per l’immagine offensiva pubblicata dal sindaco di Trieste oggi. L’attacco personale, derisorio e sessista non è mai una forma legittima di confronto politico”. Così in una nota Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, capigruppo di Italia Viva alla Camera e al Senato.

“La critica politica è una cosa, l’insulto è un’altra.

E quando a essere colpita è una donna, con stereotipi e caricature, il messaggio è ancora più grave. Le istituzioni dovrebbero dare l’esempio nel linguaggio e nel rispetto, non alimentare una cultura dell’odio e della derisione. Il dissenso si esercita con le idee, non con le offese”, concludono Boschi e Paita.