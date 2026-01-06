Home > Flash news > Trieste: Sensi, 'post Dipiazza disgustoso, e questo sarebbe un sindaco?&...

Roma, 6 gen. (Adnkronos) – "E questo sarebbe un sindaco? Che pena, che disgusto. Solidarietà Elly Schlein, dispiace per Trieste, città civile, mi vergogno per chi dovrebbe rappresentarne la storia, la cultura, la dignità". Lo scrive il senatore del Pd, Filippo Sensi, sui social.