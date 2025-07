I soccorritori non hanno mai smesso di cercarlo sin dai minuti immediatamente succesivi la sua scomparsa tra le acque del Po. Fino al drammatico epilogo, nel pomeriggio di sabato 26 luglio, quando il corpo del 16enne disperso da mercoledì è stato individuato e recuperato. É stato un passante a segnalare la presenza del corpo che, successivamente, è stato portato a riva dai vigili del fuoco.

Trovato il corpo del 16enne disperso nel Po

Il ritrovamento è avvenuto all’altezza del ponte di Spessa dove un uomo ha segnalato la presenza del corpo di Nassar Abdelrahman, il 16enne scomparso tra le acque del fiume mercoledì scorso nei pressi del Ponte della Becca. Sono stati i vigili del fuoco a comunicare la notizia specificando che il corpo si trovava alcuni chilometri più a valle rispetto al luogo della scomparsa.

All’operazione di recupero hanno lavorato i soccorritori del nucleo fluviale del Comando dei Vigili del Fuoco di Pavia, dopo la segnalazione arrivata in tarda mattinata, in coordinamento con le autorità competenti. Le ricerche sono state condotte con il supporto di squadre specializzate provenienti da vari Comandi. Il personale sanitario intervenuto sul posto ha in seguito constatato il decesso del 16enne.