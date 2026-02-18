Truffa sulle prescrizioni a Lamezia Terme: 16 richieste di rinvio a giudizio per danni all'Asp

Una inchiesta coordinata dalla Procura di Lamezia Terme ipotizza un sistema di prescrizioni contraffatte e rimborsi illeciti all'Asp di Catanzaro, con 16 richieste di rinvio a giudizio e circa 270 fatture false

La procura di Lamezia Terme ha chiuso le indagini preliminari su un presunto meccanismo di false prescrizioni nel lametino. Secondo gli inquirenti, il sistema avrebbe determinato rimborsi non dovuti all’Asp di Catanzaro per una somma stimata in circa 300mila euro. Sono state avanzate 16 richieste di rinvio a giudizio.

Le accuse

Le contestazioni riguardano la presentazione di prescrizioni false al distretto sanitario locale. Gli investigatori descrivono le modalità come strutturate e ripetute nel tempo.

Fatture e forniture

Nel corso delle indagini sono emerse circa 270 fatture sospette relative alla fornitura di presidi e ausili. Le verifiche hanno collegato tali documenti alle richieste di rimborso contestate.

Il presunto meccanismo illecito

Gli accertamenti svolti dagli inquirenti collegano la documentazione alle richieste di rimborso contestate. Il sistema, secondo la ricostruzione, sarebbe stato ideato per ottenere rimborsi dall’Asp di Catanzaro attraverso esborsi non dovuti.

Le imprese coinvolte nel settore sanitario avrebbero beneficiato dei rimborsi presentando documentazione prescrittiva che, agli atti, risulta non autentica. In termini pratici, la pratica si baserebbe su prescrizioni prefabbricate adattate a singole richieste per ottenere l’autorizzazione al rimborso.

Modalità operative

Le indagini documentano diverse tecniche impiegate dagli indagati. In molti casi gli accusati avrebbero compilato direttamente i moduli prescrittivi o apposto firme false e timbri contraffatti. Altre volte si sarebbero sostituiti allo specialista nella redazione della prescrizione, inserendo diagnosi e piano terapeutico senza intervento medico effettivo.

Secondo gli investigatori, alcune prescrizioni venivano predisposte in anticipo e poi sottoscritte da medici compiacenti. Il risultato sarebbe stato la creazione di documenti formalmente corretti ma sostanzialmente fraudolenti, utilizzati per ottenere l’autorizzazione al rimborso. Le indagini proseguono per accertare responsabilità e quantificare l’eventuale danno erariale.

Figure e responsabilità attribuite

Le indagini indicano che le contestazioni non coinvolgerebbero soltanto i rappresentanti delle società fornitrici. Risulterebbero infatti sotto esame anche diversi medici, alcuni in servizio presso strutture sanitarie locali, la cui firma sarebbe stata utilizzata per avallare prescrizioni.

Gli inquirenti riferiscono la presenza di firme e timbri contraffatti o di firme apposte su documenti già predisposti. Tali elementi configurano ipotesi di sostituzione di funzione e di concorso nel presunto raggiro, secondo l’impianto accusatorio.

Le attività investigative proseguono con l’acquisizione della documentazione e con accertamenti sui ruoli effettivamente svolti dai soggetti coinvolti. L’obiettivo è stabilire responsabilità penali e quantificare l’eventuale danno erariale.

Impatto sul servizio sanitario

Dopo l’indagine volta a stabilire responsabilità penali e a quantificare l’eventuale danno erariale, emergono implicazioni concrete per l’organizzazione sanitaria locale. L’ipotesi di danno stimata dagli investigatori, pari a circa 300mila euro, rappresenta un aggravio per il servizio sanitario pubblico locale. Risorse sottratte impropriamente riducono la capacità dell’Asp di rispondere ai bisogni assistenziali.

Oltre all’aspetto economico, l’inchiesta solleva questioni di fiducia e di trasparenza nelle pratiche di prescrizione e rimborso per dispositivi medici e ausili. Dal punto di vista ESG, la vicenda mette in luce rischi reputazionali e di governance che possono incidere sui rapporti con fornitori e utenti.

Il percorso giudiziario e le prospettive

Con la chiusura delle indagini preliminari, la Procura ha avanzato 16 richieste di rinvio a giudizio. Tale passaggio segna l’avvio della fase processuale formale per gli indagati, che avranno diritto a presentare la propria difesa in sede giudiziaria.

Le accuse includono, oltre alla truffa aggravata, l’ipotesi di una associazione finalizzata alla perpetrazione sistematica del reato. La valutazione delle contestazioni spetterà ora al giudice competente, che deciderà sulle richieste di rinvio e sulle eventuali udienze da fissare.

Il procedimento proseguirà con l’esame delle prove raccolte dalla Procura e con le difese degli indagati. La decisione giudiziaria sulle richieste di rinvio a giudizio determinerà i passi successivi del processo.

Prossimi sviluppi

La decisione giudiziaria sulle richieste di rinvio a giudizio determinerà i passi successivi del processo. Il fascicolo passerà agli uffici competenti per valutare le istanze difensive e decidere sull’eventuale rinvio a giudizio. Gli elementi raccolti dai finanzieri sono stati ritenuti sufficienti per sostenere l’accusa in una fase successiva. Sarà tuttavia il processo a stabilire responsabilità penali e eventuali misure riparatorie verso l’Asp di Catanzaro.

L’inchiesta rilancia la necessità di controlli più stringenti sulle procedure di prescrizione e rimborso per tutelare il bene comune rappresentato dal sistema sanitario. Le vulnerabilità amministrative nel settore sanitario possono tradursi rapidamente in perdite economiche e in un deterioramento della fiducia pubblica. Dal punto di vista organizzativo, restano al centro l’esito processuale e le misure che le autorità competenti potranno adottare per prevenire il ripetersi di episodi analoghi. Sono attesi eventuali provvedimenti amministrativi e richieste di risarcimento in sede civile o erariale.