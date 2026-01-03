Venezuela, Trump rivendica l’attacco e annuncia: "Abbiamo catturato Maduro ...

Venezuela, Trump rivendica l’attacco e annuncia: "Abbiamo catturato Maduro ...

Trump annuncia un’operazione su larga scala in Venezuela: Maduro e la moglie catturati e condotti fuori dal Paese, attesa una conferenza stampa.

Gli Stati Uniti hanno catturato il presidente venezuelano Nicolás Maduro e lo avrebbero trasferito fuori dal Paese insieme alla moglie, Cilia Flores. A darne notizia è stato il presidente Donald Trump attraverso il suo social Truth, confermando gli attacchi condotti oggi contro il Paese sudamericano.

“Gli Stati Uniti hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato assieme a sua moglie e portato fuori dal Paese.

Questa operazione è stata condotta assieme alle forze dell’ordine Usa”, ha dichiarato Trump, annunciando anche una conferenza stampa a Mar-a-Lago, in Florida, prevista per le 11 ora locale (le 17 in Italia).

(notizia in aggiornamento)