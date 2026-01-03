Intorno alle ore 2.00 di notte (ore 7.00 in Italia) si sono verificate delle violente esplosioni a Caracas, capitale del Venezuela. Maduro: “Gravissima aggressione da parte degli Stati Uniti”. Ecco cosa sta succedendo.

Venezuela, forti esplosioni, incendi e colonne di fumo a Caracas: cosa sta succedendo

Alle ore 2.00 locali (ore 7.00 in Italia) si sono verificate delle violente esplosioni a Caracas, in Venezuela.

Almeno sette le esplosioni, con aerei a bassa quota uditi dalla popolazione locale nella capitale dello Stato sudamericano. Inoltre una colonna di fumo è visibile in gran parte della città. Il primo leader internazionale ha denunciare il fatto è stato il presidente della Colombia Gustavo Petro su X: “Caracas è sotto bombardamento in questo momento. Allertate il mondo: il Venezuela è stato attaccato. “

Venezuela, bombardamenti su Caracas: “Gravissima aggressione da parte degli Stati Uniti”

Il governo venezuelano ha denunciato una “gravissima aggressione da parte degli Stati Uniti su località civili e militari.” Secondo il governo di Maduro i bombardamenti non sono in corso solamente a Caracas ma anche negli stati di Miranda, Aragua e la Guaira. Chiesto il “dispiegamento del comando per la difesa integrale della Nazione.” Ricordiamo che proprio Donald Trump aveva sollevato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela, affermando che i giorni del presidente Nicolas Maduro sono “contati”. Al momento non è ancora chiaro quali siano gli obiettivi del bombardamento denunciato dal governo venezuelano, si segnalano però disordini alle basi militari di Fort Tiuna e a quella di La Carlota. Il nostro Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su X: “seguo con la nostra rappresentanza diplomatica a Caracas l’evoluzione della situazione con particolare attenzione per la comunità italiana. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni costantemente informata. Unità di crisi della Farnesina operativa.”