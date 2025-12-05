Trump e i leader di Canada e Messico al sorteggio della Coppa del Mondo 2026

Si svolgerà un evento di grande rilevanza presso il Kennedy Center di Washington D.C., dove si darà il via al sorteggio dei gironi per la Coppa del Mondo. Questa edizione della competizione calcistica sarà la prima a includere 48 squadre e avrà come paesi ospitanti gli Stati Uniti, il Messico e il Canada.

In questo contesto, il Presidente Donald Trump avrà un ruolo di rilievo, partecipando al sorteggio insieme al Primo Ministro canadese Mark Carney e alla Presidente messicana Claudia Sheinbaum. L’incontro segnerà un momento iconico nella storia del calcio, evidenziando la collaborazione tra i tre paesi.

Il significato del sorteggio

Il sorteggio rappresenta non solo la distribuzione delle squadre nei gironi, ma anche un’opportunità per i paesi coinvolti di mostrare il loro impegno verso il calcio. L’evento attirerà l’attenzione di milioni di tifosi in tutto il mondo, creando un’atmosfera di attesa e entusiasmo.

Le città ospitanti

Le partite si svolgeranno in 16 città nordamericane, ognuna delle quali avrà l’opportunità di ospitare alcuni dei 78 match previsti. Gli Stati Uniti, in particolare, ospiteranno la maggior parte delle partite, culminando nella finale che si terrà a New York/New Jersey.

Il Messico, che per la terza volta si prepara a ospitare un’edizione del Mondiale, aprirà le danze con la partita inaugurale allo stadio di Città del Messico. Il Canada, al suo debutto come paese organizzatore, avrà il suo primo incontro a Toronto.

Impatto economico e culturale

Oltre al valore sportivo, la Coppa del Mondo avrà un impatto significativo sull’economia locale. Con oltre sei milioni di biglietti disponibili, si prevede che l’evento richiamerà visitatori da tutto il mondo, generando un notevole afflusso turistico e opportunità per le imprese locali.

Le aspettative dei leader

La partecipazione dei leader dei tre paesi al sorteggio dimostra l’importanza di questo evento. I tre capi di stato non solo celebrano il calcio, ma anche l’amicizia e la cooperazione tra le nazioni. Le dichiarazioni ufficiali e il clima di festa attorno all’evento evidenziano l’entusiasmo per quello che si preannuncia come un torneo indimenticabile.

In conclusione, il sorteggio della Coppa del Mondo rappresenta un momento cruciale per il calcio nordamericano e per i leader dei paesi coinvolti. Con l’attenzione internazionale rivolta verso di loro, Trump, Carney e Sheinbaum saranno parte di un evento che non solo definirà il futuro del torneo, ma che celebrerà anche l’unità e la passione per il calcio in tutta la regione.

