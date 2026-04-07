Trump fissa l'ultimatum per lo Stretto di Hormuz: rischio di attacchi alle infrastrutture

Il presidente degli Stati Uniti ha imposto un ultimatum che ha concentrato l’attenzione globale sullo Stretto di Hormuz: la scadenza fissata alle 8 p.m. ET — corrispondente a midnight GMT e alle 3:30 a.m. a Tehran — avrebbe dovuto portare all’apertura del passaggio marittimo sotto controllo iraniano o, in assenza di un accordo, a colpi mirati contro infrastrutture critiche.

Il clima è stato segnato da avvertimenti pubblici che includevano la possibilità di attacchi a ponti, centrali elettriche e altre strutture energetiche, con il rischio di conseguenze di vasta portata per la regione e oltre. Il pezzo è stato pubblicato: 07/04/2026 18:04.

Nei giorni e nelle ore precedenti all’ultimatum, le operazioni militari si sono intensificate: attacchi aerei e raid hanno colpito isole strategiche, impianti petroliferi e nodi logistici, mentre i vertici politici di Washington hanno mescolato il tono bellico a inviti a negoziazioni last-minute.

Il vicepresidente ha cercato di stemperare le aspettative pubbliche, ma i fatti sul terreno — danni a infrastrutture e vittime civili — hanno già aumentato la tensione diplomatico-militare nella regione.

Le operazioni militari e gli obiettivi colpiti

Le forze statunitensi e alcuni alleati hanno eseguito attacchi mirati su asset ritenuti strategici: tra questi spicca Kharg Island, punto nevralgico per le esportazioni di greggio iraniano, colpita da raid che hanno danneggiato strutture legate alla logistica petrolifera. A latere, Israele ha rivendicato interventi su aeroporti e complessi petrolchimici, tra cui obiettivi che servono il giacimento di South Pars. Questi attacchi hanno coinvolto infrastrutture civili e militari e sono stati accompagnati da rapporti di blackout dovuti a danni a linee di trasmissione e sottostazioni.

Conseguenze immediate sul terreno

Le ondate di attacchi hanno provocato non solo danni materiali ma anche vittime tra civili: esplosioni su ponti ferroviari e attacchi a zone residenziali hanno causato morti e feriti, mentre un missile ha raggiunto un edificio residenziale a Haifa con bilanci di vittime. Un attacco con drone ha ferito decine di militari statunitensi in basi regionali, e il comando centrale americano (CENTCOM) ha riferito di avere colpito migliaia di obiettivi dall’inizio del conflitto, contribuendo a un’escalation che ha moltiplicato le perdite umane e i danni alle infrastrutture.

Le risposte di Teheran e le vie diplomatiche

Da parte iraniana, le Guardie rivoluzionarie hanno risposto con avvertimenti netti: qualsiasi attacco contro infrastrutture civili troverebbe ritorsioni che potrebbero colpire i partner e gli interessi commerciali degli Stati Uniti nella regione, con l’obiettivo dichiarato di limitare le esportazioni di idrocarburi degli avversari. Teheran ha anche respinto proposte di cessate il fuoco temporanee: la sua controproposta richiede un cessate il fuoco permanente, la rimozione delle sanzioni, la ricostruzione delle aree danneggiate e un nuovo quadro legale per la gestione dello Stretto, che l’Iran considera sotto propria giurisdizione e potenzialmente soggetto a pedaggi.

Mediazione e punti di frattura

Attori terzi come il Pakistan hanno attivato canali di mediazione con piani che propongono una tregua temporanea e la riapertura dello Stretto in cambio di negoziati successivi su questioni più ampie. Tuttavia, le distanze tra le richieste iraniane e le condizioni imposte dagli Stati Uniti rimangono ampie: Washington chiede rinunce nette, compresa la rinuncia a programmi che ritiene pericolosi, mentre Teheran esige garanzie e rimozioni di sanzioni prima di accettare concessioni sostanziali.

Il rischio di contagio regionale e le incognite

Il rischio che il conflitto si estenda oltre i confini iraniani è concreto: strike su impianti sauditi collegati a interessi occidentali, attacchi a navi nel Golfo e colpi reciproci su infrastrutture chiave possono alterare mercati energetici e rotte commerciali globali. Le autorità occidentali temono anche l’effetto politico: una gestione aggressiva dello Stretto potrebbe ridefinire rapporti di forza nella regione e mettere in discussione alleanze tradizionali. Le stime dei morti e dei danni, comprese le oltre 1.340 vittime segnalate dall’inizio delle ostilità il 28 febbraio, amplificano l’urgenza di una soluzione che eviti un’escalation incontrollata.

In assenza di un accordo che soddisfi entrambe le parti, il timeout imposto dall’ultimatum ha trasformato lo Stretto di Hormuz in un simbolo: da canale di transito strategico a possibile catalizzatore di una crisi più ampia. Le trattative continueranno finché sarà possibile negoziare, ma il percorso verso una de-escalation resta irto di ostacoli politici, militari e giuridici che richiederanno compromessi difficili da immaginare alla vigilia della scadenza.