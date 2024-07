Tu Si Que Vales sta scaldando i motori e a breve inizieranno le prime registrazioni. E’ proprio per questo che le indiscrezioni in merito a giuria e conduttori si susseguono. Vediamo se Sabrina Ferilli è davvero stata fatta fuori come sostengono alcune voci di corridoio.

Tu si Que Vales: Sabrina Ferilli è stata fatta fuori?

Sul finire di agosto, probabilmente nella settimana che va dal 26 al 31, inizieranno le registrazioni di Tu Si Que Vales 2024. Il programma di Canale 5, campione di ascolti come tutti i format in cui c’è lo zampino di Maria De Filippi, è molto amato dal grande pubblico perché regala sia momenti divertenti che emozionanti. Secondo alcune voci di corridoio, la giudice popolare Sabrina Ferilli potrebbe essere stata fatta fuori: è davvero questa la verità?

Sabrina Ferilli a Tu Si Que Vales: ecco qual è il suo destino

Squadra che vince non si cambia, almeno per quel che riguarda Sabrina Ferilli. Maria De Filippi, legata a lei da una profonda amicizia, non ha avuto alcun dubbio quando le hanno chiesto la conferma dell’attrice romana per il ruolo di giudice popolare. Le voci di corridoio su una sua cacciata, quindi, sono falsissime.

Tu Si Que Vales: fuori Luciana Littizzetto

Mentre Sabrina Ferilli è confermata a Tu Si Que Vales, sappiamo che Luciana Littizzetto non sarà più giudice. Molto probabilmente, la comica ha dovuto rinunciare al ruolo per il contratto con La7. Chi ci sarà al suo posto? Le indiscrezioni sostengono che la giuria non vedrà nessuna new entry e sarà composta solo da Maria, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.