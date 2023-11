Dopo Ballando con le Stelle anche nel corso della finale di Tu Si Que Vales è arrivato il ricordo per Giulia Cecchettin, la giovane ventiduenne che è stata ritrovata morta vicino al lago Barcis e che solo qualche giorno fa avrebbe dovuto laurearsi. A dedicare un pensiero a Giulia è stata la giurata Luciana Littizzetto che ha sottolineato che in Italia il numero delle vittime di femminicidio del 2023 è aumentato rispetto al 2022.

Luciana Littizzetto ricorda Giulia Cecchettin nella finale di Tu Si Que Vales: “È la vittima numero 105 di quest’anno”

Luciana Littizzetto, nel dedicare un pensiero a Giulia Cecchettin, ha ricordato che la sua morte va a sommarsi a quella di tante altre donne avvenute in questo drammatico 2023: “Volevo dare un bacio alla famiglia di Giulia, alla sorella, e alla stessa Giulia. Volevo ricordare inoltre che qualche ora prima di questa tragedia è stata uccisa anche una donna in Calabria, una dottoressa della guardia medica di 67 anni, e quattro giorni fa un’altra è stata strangolata. Giulia è la vittima 105 di quest’anno in Italia. Il 2023 ha avuto più vittime nel 2022. Ci sono uomini che considerano le donne una loro proprietà e non sopportano che facciano delle scelte autonome e che si sentano libere. Questa cosa nel 2024 non può più essere accettata”.

Da Chiara Ferragni a Barbara D’Urso: il cordoglio dal mondo dello spettacolo

Nel frattempo, è arrivato il ricordo anche di diverse personalità del mondo dello spettacolo e non solo, a cominciare dall’influencer Chiara Ferragni che su Instagram ha ricordato Giulia così: “Ogni volta che scompare una donna, immaginiamo tutte purtroppo come sia andata a finire. Per una volta speravamo di sbagliarci”.

Particolarmente toccanti le parole di Simona Ventura che si è scusata con la giovane e con quante sono state vittime di femminicidio: “Cara Giulia scusa se non siamo riusciti a proteggerti, scusa se succede ogni volta e ogni volta piangiamo, ma poi non riusciamo a salvare le tante vittime come te. Ogni volta ci interroghiamo come questo sia possibile e cosa possiamo fare di più. Le risposte però cadono nel vuoto. Stringo forte fortissimo la tua famiglia”.

Infine, Barbara D’Urso ha scritto su X: “Lo abbiamo temuto fin dall’inizio ma abbiamo sperato fino alla fine che Giulia tornasse, che si fosse allontanata volontariamente. Oggi è un’altra triste giornata per tutti, e per tutte, noi. Un abbraccio alla famiglia”.