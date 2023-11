Nella puntata di Ballando con le Stelle che è andata in onda sabato 18 novembre, è stato dato spazio al ricordo doloroso di Giulia Cecchettin. Il giurato e direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha dedicato un pensiero alla ragazza, il cui corpo è stato ritrovato nelle scorse ore vicino al lago Barcis: “Scusatemi, ma ho veramente il batticuore”, ha esordito quest’ultimo.

Ballando con le stelle, il ricordo doloroso di Ivan Zazzaroni per Giulia Cecchettin: “Abbiamo vissuto un’angoscia terribile”

Il ricordo di Ivan Zazzaroni per Giulia Cecchettin è arrivato al termine della quinta puntata. Il giurato si è fermato per dedicare un pensiero doloroso alla ragazza, le cui sorti hanno lasciato l’Italia con il fiato sospeso per giorni: “Sono vicino, come tutti voi, al papà di Giulia. Non servirà a nulla, non serve a nulla e non gli allevierà il dolore. Come tutti, abbiamo vissuto un’angoscia terribile. Immagino sia terribile anche per i genitori di lui, però, le cose normali, tragedie come queste, colpiscono molto più di altre. Non c’è una gerarchia delle tragedie, ma questa storia mi ha ferito come padre, come uomo, più di ogni altra cosa”.

Milly Carlucci: “Il dolore delle famiglie rimane”

Anche la conduttrice Milly Carlucci si è unita al ricordo di Giulia e ha dedicato un pensiero alla famiglia che in queste ore sta vivendo i momenti più bui: “Non conta nulla perché il dolore delle famiglie rimane e le nostre parole servono davvero a poco, ma è giusto per dire che anche noi siamo esseri umani e soffriamo alla stessa maniera”.