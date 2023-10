Ballando con le Stelle, Lucarelli sul vestito di Milly: "Possiamo dire che non è blu Estoril?"

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è finalmente iniziata e la partenza è stata davvero frizzante. La giornalista e giudice Selvaggia Lucarelli ha esordito facendo un commento all’abito indossato dalla conduttrice Milly Carlucci e il riferimento ai fuorionda mandati in onda da Striscia La Notizia su Andrea Giambruno è stato più che evidente.

Ballando con le Stelle, Lucarelli commenta l’abito di Milly: il riferimento ad Andrea Giambruno

La conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, nemmeno a dirlo, ha scelto di indossare per la prima puntata un abito di colore blu, un punto di partenza ideale date le circostanze. Così la giudice Selvaggia Lucarelli ha chiesto: “Possiamo dire che non è un blu Estoril?”, Guillermo Mariotto ha risposto a ruota affermando che si trattava di un blu Royal, dettaglio tra l’altro confermato dalla stessa Milly. A quel punto Lucarelli ha “rincarato la dose”: “E possiamo anche dire che non è blu Cina?”. La conduttrice ha così risposto tra le risa generali: “No no no, è blu royal”.

La vicenda di Andrea Giambruno in breve

Il giornalista e ormai ex compagno della presidente della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Andrea Giambruno ha fatto parlare di sé dopo che Striscia La Notizia ha diffuso dei fuorionda particolarmente pesanti che hanno avuto fin da subito una grossa eco mediatica. A seguito di ciò Giorgia Meloni ha scelto di lasciare il compagno.