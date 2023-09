Ecco secondo gli ultimi rumors quali vip Milly Carlucci ha assoldato per la nuova edizione del programma

Quali saranno i concorrenti che parteciperanno all’edizione 2023 di Ballando con le stelle in partenza il prossimo 21 ottobre? Milly Carlucci ha fino a questo momento svelato soltanto alcune delle celebrità che prenderanno parte al programma in partenza a breve: nel pomeriggio di oggi, 23 settembre, Dagospia ha però voluto fare ulteriore chiarezza, rivelando in anteprima i nomi degli ultimi concorrenti ancora da confermare.

Ballando con le stelle 2023: il cast al completo, le ultime indiscrezioni

Come anticipato da Milly Carlucci via social, Rai Uno ufficializzerà il cast completo del programma nella giornata di lunedì 25 settembre. “Dago”, ad ogni modo, ha voluto spoilerare tutti i concorrenti, bruciando così l’annuncio da parte di Milly Carlucci: ecco dunque che tra i partecipanti di Ballando 2023 dovremmo vedere Simona Ventura, Lino Banfi, Wanda Nara, Teo Mammucari, Paola Perego, Ricky Tognazzi, Carlotta Mantovan, Antonio Caprarica, Rosanna Lambertucci, Bobby Solo, Giovanni Terzi, Sara Croce e Lorenzo Tano.

Fintanto che la trasmissione non farà l’annuncio, tuttavia, è importante ricordare che si tratta di semplici anticipazioni, per quanto provenienti da un sito molto affidabile.

Il cast di Ballando con le stelle 2023, tra conferme e grandi sorprese

Il pubblico che segue i social del programma da tempo già aveva ricevuto la notizia ufficiale della partecipazione di Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi), di Simona Ventura e del compagno Giovanni Terzi, di Ricky Tognazzi, di Rosanna Lambertucci, di Teo Mammucari, di Carlotta Mantovan, di Sara Croce, di Antonio Caprarica e di Paola Perego. All’appello mancavano dunque Lino Banfi, la compagna di Mauro Icardi Wanda Nara e Bobby Solo.