Rocco Siffredi è tornato alla carica con Arisa. Il regista di film a luci rosse ha fatto una proposta a Rosalba Pippa e questa volta spera che accetti. Di cosa si tratta?

Qualche giorno fa, Arisa ha condiviso sui social una serie di scatti in ci si mostra completamente nuda. A didascalia ha aggiunto una specie di annuncio matrimoniale in cui spiega che cerca un uomo “sanissimo“, attratto solo ed esclusivamente dalle donne. A rispondere al suo appello sono stati in molti, ma uno di questi le ha fatto una controfferta. Stiamo parlando di Rocco Siffredi, che non si è candidato come marito, ma le ha offerto un lavoro interessante.

Rocco, a didascalia di una foto di Rosalba Pippa nuda, ha scritto:

“Arisa test of real italian beauty. Arisa facciamo finalmente un po*no educativo e romantico come solo tu potresti fare”.

Per il momento, la cantante non ha replicato alla proposta di Siffredi, ma qualche tempo fa ha ammesso di non disdegnare il mondo a luci rosse.

Qualche tempo fa, quando Rocco Siffredi le ha proposto di lavorare con lui, Arisa ha ammesso: