Arisa e Rocco Siffredi hanno postato alcuni selfie insieme su Instagram, scatenando la curiosità e l’adorazione da parte dei fan.

Arisa e Rocco Siffredi sono apparsi insieme in alcuni selfie postati su Instagram: gli scatti hanno fatto emozionare i fanche hanno cominciato a chiedersi cosa si celi dietro le foto.

Arisa e Rocco Siffredi, i selfie su Instagram: “Farei di tutto per fare un film con lei”

Arisa ha pubblicato cinque foto insieme a Rocco Siffredi sul suo account Instagram ufficiale. I selfie postati dalla cantante hanno mandato in visibilio i fan che sono ormai convinti che la coppia sia prossima a lavorare insieme. A novembre 2021, del resto, Siffredi aveva espresso il desiderio di collaborare con Arisa, affermando: “Farei di tutto per fare un film con lei”.

All’epoca, la cantante aveva risposto in modo alquanto diplomatico durante una puntata di Ballando con le Stelle, asserendo: “Non sono affatto contraria agli operatori del sesso perché penso sia un lavoro come un altro.

Se un giorno la mia carriera dovesse prendere una piega erotica non avrei alcun problema”.

Soft-porn e parodia dell’allora giudice di X Factor

In passato, inoltre, a proposito del suo corpo, Arisa ha rivelato: “Voglio trattare il mio corpo come una cosa bella e non voglio più vergognarmi.

Se dovessero propormi un soft-porn ci penserei ma non parlo di porno, parlo di erotismo”.

Simili affermazioni avevano entusiasmato Rocco Siffredi che aveva definito la cantante “sexy a livelli surreali” e aveva aggiunto: “Non seguo molto la musica italiana ma apprezzo parecchio lei sia fisicamente che per il suo modo di pensare e di fare. Mi piace molto come donna, sono un suo fan”.

Nel 2012, del resto, Siffredi portò in scena una porno parodia dell’allora giudice di X Factor che destò particolare scalpore, soprattutto nella diretta interessata.

Con la pubblicazione dei selfie che hanno come protagonisti Arisa e Rocco Siffredi, i fan si sono lasciati travolgere dall’emozione e hanno cominciato a mandare like e scrivere commenti.

Tra i tanti messaggi postati, ad esempio, possono essere citati “Non succede, ma se succede…”, “Vai Arisa, è la patria che te lo chiede”, “Abbiamo un sogno nel cuore”, “Se fai il porno con Rocco hai vinto” o, ancora, “Queste facce dicono tutto”.