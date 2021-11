Arisa, la proposta di Rocco Siffredi: “Sono pronta, non avrei nessun problema”

A Ballando con le Stelle Arisa sta mostrando tutta la sua sensualità ed è la favorita. Sembra aver preso bene la proposta ricevuta da Rocco Siffredi.

A Ballando con le Stelle la cantante Arisa e Sabrina Salerno si sono sfidate a colpi di sensualità, per contenedersi i 30 punti a ritmo di bachata.

Due performance davvero ottime, anche se la cantante è già una delle favorite. Arisa ha conquistato tutto il pubblico ed è sicuramente una delle più chiacchierate di questa edizione. Questo anche grazie alla straordinaria complicità che si è creata con Vito Coppola. La coppia sta facendo impazzire tutti, ma loro hanno precisato che la passione è solo sul palco.

Arisa, la proposta di Rocco Siffredi: pronta per la svolta sexy?

La coppia riesce a mostrare nelle sue performance una complicità unica, ma anche una grande sensualità.

Nella puntata andata in onda sabato 27 novembre si sono esibiti su “Acqua e Sale” e alla fine è scattato ancora una volta il bacio. “Ma come faccio a non baciarlo? Una volta che stai lì il bacio ti parte” ha commentato Arisa, molto meno timida della vosta precedente. “Ero timida” ha dichiarato lei stessa, ma ora sembra davvero molto diversa, pronta per una svolta sexy. Rocco Siffredi l’ha notata e la vuole in uno dei suoi film.

Arisa, la proposta di Rocco Siffredi: “Non avrei nessun problema”

I giudici sono rimasti molto colpiti dal cambiamento di Arisa. Selvaggia Lucarelli ha paragonato le due prove appena viste a due film erotici. Arisa, però, tra i due è quello amatoriale. “Se la mia professione dovesse prendere una strada erotica non avrei nessun problema” ha dichiarato la cantante. “A me è piaciuta la amatoriale” ha ironizzato Ivan Zazzaroni. “C’è tanto porno in tv, quindi perché non fare un film vero?” ha concluso Arisa.

Accetterà la proposta di Rocco Siffredi?