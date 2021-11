Arisa e la svolta a luci rosse: la proposta di Max Felicitas nei confronti della cantante

La propensione di Arisa a darsi al settore a luci rosse è giunta alle orecchie dell'attore Max Felicitas, che non ha esitato a farle una proposta

Della svolta decisamente sensuale di Arisa abbiamo già ampiamente parlato. Solo poche ore fa, la cantante aveva affermato di essere anche pronta ad accettare l’eventuale proposta per un film erotico. Ecco dunque che la notizia è giunta alle orecchie del porno-attore Max Felicitas, che ha suggerito un calendario insieme all’artista, in uno “stile molto soft, elegante, vedo non vedo”.

Il ricavato di tale progetto dovrebbe poi andare tutto in beneficenza, come spiegato dallo stesso Max in una Storia pubblicata sui social.

Arisa sempre più consapevole della sua femminilità

Arisa aveva recentemente confessato di essersi vergognata per anni della sua procacità, fin da Sincerità al suo primo Sanremo. “Cercavo di mascherarla, ma ora penso che, a 39 anni, ho ancora pochi anni per dimostrare che posso essere attraente. Se oggi mi chiedessero di fare un film erotico, avrei la tentazione di dire di sì”.

Il cambiamento della cantante è stato peraltro facilitato dall’uscita del suo nuovo album Ero romantica. Legata quindi forse a un interesse pubblicitario, molti hanno tuttavia notato i diversi scatti assai sexy e provocanti postati dall’ex giudice di Amici sui social. Al momento impegnata a Ballando con le Stelle su Rai Uno, in coppia col ballerino professionista Vito Coppola, nell’ultima puntata dello show Arisa ha sconvolto tutti scambiandosi con lui un languido bacio sulla bocca.

Sarà scoppiato l’amore?