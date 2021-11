La passione tra Arisa e Vito sul palco di Ballando con le Stelle: un bacio inaspettato tra i due fa sciogliere la giuria

Colpo di scena inaspettato a Ballando con le Stelle: scoppia la passione tra Vito Coppola e Arisa, protagonisti di un bacio fuori programma.

Colpo di scena nella coppia Arisa-Vito

Un bacio inaspettato ha lasciato a bocca aperta i giudici e il pubblico di Ballando con le Stelle.

Protagonisti di un momento di passione sono stati Arisa e il maestro Vito Coppola. Tra i due c’è molta intesa, come testimoniato da Vito prima della performance: “La vedo sensuale. Le ho detto che la sua fortuna è stata mettersi in gioco in questo programma, o non avrebbe mai scoperto questo lato di sé”.

Il bacio tra Arisa e Vito

Arisa, accompagnata da Vito, ha ballato una sensualissima coreografia sulle note di (I’ve Had) The time of my life.

Insomma, già la musica ha fatto la sua parte. Il maestro ha quindi preso il viso della cantante tra le mani e l’ha baciata sulle labbra. La reazione di Arisa è arrivata alla fine della performance: “Non l’avevo programmato“, continuava a ripetere, scossa. Vito Coppola ha confermato: “C’è stato un fuori programma“. Ovviamente la giuria si è sciolta di fronta a tanta passione, e Selvaggia Lucarelli ha voluto un commento sul bacio fuori programma: “Noi ci caliamo tantissimo nella parte.

È stato emozionante. È stato bellissimo, siamo entrati in una relazione molto intima -ha rivelato Arisa-. Di solito non è che io ho una relazione così intima con una persona senza effettivamente starci insieme. Mi sconvolge, ma mi fa anche piacere perché mi aiuterà in futuro ad avere relazioni del genere senza stare insieme alla gente” conclude ridendo. Ma i colpi di scena non finiscono qui. Vito Coppola ha lasciato tutti perplessi dicendo: “Si è visto quello che ho fatto io, ma lei mi ha fatto altro prima“.

Arisa subito ha replicato: “Ma che ti ho fatto? Qui i doppi sensi si buttano via”. Insomma, rimane un mistero ciò che succede tra i due dietro le quinte.

Arisa e l’imbarazzo nel mostrare le sue forme, Vito: “La vedo sensuale”

Arisa, nonostante la performance che ha convinto tutti, aveva fatto sapere di avere un problema a mostrare la sensualità a causa delle sue forme morbide: “Ho fatto lo sviluppo quando avevo 9 anni, avevo già il seno molto grande. Non c’era il grembiule della mia taglia -svela-. Onestamente io mi sono sempre vergognata tantissimo, anche perché i ragazzini ti toccavano. Ho sempre cercato di coprirmi, sempre. Per proteggermi dagli sguardi che non volevo. E invece adesso la dimensione dei ballerini mi attrae moltissimo. I ballerini in generale si esprimono con il corpo. Esibiscono il loro corpo in una maniera dove non c’è malizia e morbosità -continua la cantante-. Mi piace questa naturalezza che hanno. Sta nascendo anche in me un po’ di naturalezza in più. Se mi si vede una coscia o un seno non fa niente. Mi piacerebbe continuare su questa strada, ho paura di lasciarmi andare quando ritornerò alla mia vita normale, perché penserò che non interessa a nessuno. Invece qui importa” conclude.