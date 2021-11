Arisa confessa la sua propensione per un film a luci rosse: “Sono procace e sensuale”

Con una ritrovata femminilità, a 39 anni Arisa ha fatto delle confessioni molto aperte sul suo essere donna

Tra pochissimi giorni, per la precisione il 26 novembre, uscirà il nuovo album Ero romantica di Arisa. In realtà, come spiegato dalla stessa cantante, il titolo del disco non è altro un gioco di parole che doveva significare Porno romantica, cambiato poi in ultima battuta.

Arisa tra romanticismo ed erotismo

Questa dualità tra romanticismo ed erotismo traspare del resto nell’album, dove un inizio dance elettronico si alterna a una seconda parte melodica. Nell’ultimo anno la cantante oltre all’album nuovo si è dedicata a parecchie altre cose.

Dopo essere stata giudice di Amici di Maria De Filippi e aver partecipato a Sanremo, ora è difatti una delle concorrenti in gara di Ballando con le stelle su Rai Uno, in coppia con il ballerino Vito Coppola.

“Quando ho poco da fare, cado in depressione, ingrasso e mi taglio i capelli. Ho bisogno di emozioni, di sentirmi viva”, ha dichiarato ancora Arisa, pronta a dimostrare questa sua ritrovata vitalità anche negli show dal vivo. Rosalba Pippa, oggi 39enne, si sente finalmente libera e padrona di sé stessa, non provando più vergogna della mia procacità. “Ho ancora pochi anni per dimostrare che posso essere attraente. Se oggi mi chiedessero di fare unfilm erotico, avrei la tentazione di dire di sì”: che sia questo un piccolo sprone per una nuova avventura artistica?