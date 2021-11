Maria De Filippi ricorda Paolo Pietrangeli: “Drammatico e tristissimo perderlo”

Maria De Filippi ha scritto un messaggio in onore del regista Paolo Pietrangeli, scomparso il 22 novembre 2021.

Nel giorno della scomparsa di Paolo Pietrangeli, Maria De Filippi ha scritto un messaggio carico di cordoglio per ricordare quello che era stato un suo storico ed intimo amico.

Maria De Filippi: il messaggio per Paolo Pietrangeli

Nel corso della sua lunga carriera Paolo Pietrangeli era stato tra le altre cose regista di programmi come C’è Posta per te e Il Maurizio Costanzo Show.

Nel giorno della sua scomparsa (avvenuta il 22 novembre 2021) la conduttrice Maria De Filippi ha scritto un messaggio in suo onore, condiviso dai canali social dei suoi programmi tv:

“Paolo Pietrangeli è un amico, un collega, un poeta, un personaggio dalle mille meravigliose risorse e dalle mille inaspettate angolazioni caratteriali. Con lui abbiamo costruito e raccontato tanto.

Oggi se n’è andato a modo suo, senza arrendersi ad una vita che lo avrebbe voluto morigerato, attento e prudente ossia tutto il contrario di quello che lui avrebbe voluto dalla vita.

Perderlo è drammatico e tristissimo ma forse lui saprà obbligare alle sue regole il posto dove da oggi sarà. Maria”, ha scritto la conduttrice.

Maria De Filippi: la morte di Pietrangeli

Paolo Pietrangeli si è spento a 76 anni. La notizia della sua morte è stata data da Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea: “Aveva da tempo problemi di salute che gli impedivano di intervenire con la sua voce potente in iniziative che sosteneva e condivideva.

Ma da gigante buono e sempre ironico tendeva sempre a non drammatizzare la situazione”.

Maria De Filippi e Paolo Pietrangeli: l’amicizia

Maria De Filippi e suo marito, Maurizio Costanzo, erano legati a Paolo Pietrangeli da una storica e duratura amicizia. Il compianto regista tra l’altro si era occupato anche del celebre programma Amici, a proposito del quale aveva affermato:

“All’inizio era una vera propria scuola, questo mi piaceva all’inizio, prima dell’arrivo delle grandi case discografiche che prendono cantanti con esperienza”.

La sua esperienza come regista del programma durò solo per alcune edizioni. Anche Maurizio Costanzo ha ricordato il celebre regista affermando: “È stato per 20 anni il mio regista, ci capivamo al volo”. Come lui e sua moglie anche tanti asltri volti del mondo dello spettacolo hanno ricordato Pietrangeli attraverso i social con messaggi di cordoglio e affetto.