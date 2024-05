Chiara Nasti: la dedica di Thiago per la festa della mamma

Festa della mamma speciale per Chiara Nasti. L’influencer campana ha ricevuto una bellissima dedica da parte del figlio Thiago. Ovviamente, non è stato il bambino a partorire il pensiero, ma il papà Mattia Zaccagni.

Il prossimo luglio, Chiara Nasti diventerà mamma per la seconda volta. Dopo l’arrivo di Thiago, lei e il marito Mattia Zaccagni accoglieranno in famiglia una femminuccia, che si chiamerà Dea o Sole. Nel frattempo, in occasione della festa di tutte le donne che mettono al mondo bambini, l’influencer campana ha ricevuto una bellissima dedica da parte del primogenito.

A didascalia di una foto che ritrae Chiara che dorme con Thiago, Mattia ha scritto:

“Oggi è la tua festa. Grazie mamma per tutto quello che fai per me, grazie per il tempo che mi dedichi, grazie per darmi tutta te stessa ogni giorno, grazie per portare in grembo la mia sorellina, grazie per le carezze i baci e gli abbracci che mi dai, sei una mamma speciale TI AMO. Tuo Thiago”.