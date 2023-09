Chiara Nasti: "Io e Mattia Zaccagni vogliamo altri figli"

Chiara Nasti si è raccontata a cuore aperto con i fan dei social e ha svelato se lei e Mattia Zaccagni stiano pensando di allargare la famiglia.

Chiara Nasti: il desiderio di un figlio

Dopo la nascita del piccolo Thiago, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono convolati a nozze e adesso continuano a godersi la quotidianità accanto al loro bambino e tra i molti impegni di lavoro. L’influencer ha confessato che al momento lei e il calciatore non starebbero pensando di allargare la famiglia, ma ha anche aggiunto: “Ragazzi mi state facendo tutti la stessa domanda ma un attimo, con calma. Vorremmo altri bambini ma a suo tempo. A Mattia (Zaccagni, ndr) piacerebbe una bambina, a me un altro fratellino e, poi, come terza, una sorellina per Thiago”.

Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla sua vita da madre e la stessa Chiara Nasti ha più volte aggiornato sui social i suoi fan. Negli scorsi mesi l’influencer si è beccata non poche critiche per il modo in cui starebbe crescendo suo figlio Thiago e per gli sfoggi di lusso da lei fatti a mezzo social. A tal proposito lei stessa si è più volte difesa via social.