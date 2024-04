Chiara Nasti, igiene in casa Zaccagni: "Non voglio gente"

Chiara Nasti, igiene in casa Zaccagni: "Non voglio gente"

Chiara Nasti è tornata a far parlare di sé per via di una storia su Instagram in cui ha parlato dell'igiene in casa Zaccagni.

Chiara Nasti fa parlare ancora una volta di sé per via di una storia condivisa su Instagram. L’influencer ha parlato dell’igiene in casa Zaccagni, scatenando polemiche.

Chiara Nasti scatena nuove polemiche

Chiara Nasti è tornata a far parlare di sé per una storia che ha condiviso su Instagram. L’influencer, in passato, ha già scatenato non poche polemiche con i suoi follower, suscitando spesso reazioni indignate. Questa volta ha deciso di rivelare pubblicamente una curiosità che riguarda l’igiene e i comportamenti da tenere in casa sua, anche quando si è ospiti.

Chiara Nasti parla dell’igiene in casa Zaccagni: “Non voglio gente”

Chiara Nasti ha commentato uno scatto in cui si legge: “Sei tra le persone che si sdraiano sul letto con i vestiti indossati per uscire?“. “Per carità” ha commentato l’influencer. “Io non voglio gente a casa perché odio quando si mettono sul divano con i vestiti di tutto il giorno” ha sottolineato Chiara Nasti, scatenando la reazione dei follower, come sempre.

Poco tempo fa è stata al centro di un’altra polemica dopo aver chiesto un consiglio ai fan su una buona lavanderia a Roma. Molti utenti le hanno consigliato di imparare ad usare una lavatrice.