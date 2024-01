Chiara Nasti ha confermato di essere incinta del secondo figlio. Dopo che il marito Mattia Zaccagni lo ha annunciato in campo durante l’ultima partita della Lazio, l’influencer napoletana non ha avuto altra scelta.

Chiara Nasti conferma di essere incinta del secondo figlio

Nel corso dell’ultima partita della Lazio, Mattia Zaccagni ha fatto un gol. Non è stata questa notizia ad attirare l’attenzione, ma il gesto che ha fatto dopo aver messo la palla in rete. Il calciatore si è infilato il pallone sotto la maglietta e ha messo il pollice in bocca. A distanza di poche ore, la moglie Chiara Nasti ha confermato di essere incinta del secondo figlio.

Le prime parole di Chiara Nasti

Via social, Chiara e Mattia hanno condiviso la foto del gol. A didascalia, la Nasti ha scritto:

“Ti amo, papi. Baby 2 in arrivo. Non vediamo l’ora“.

Poco dopo, con una Instagram Stories, l’influencer napoletana ha mostrato ai fan la prima ecografia del secondo figlio.

Chiara Nasti: sesso e nome del secondo figlio

Al momento, Chiara e Mattia non hanno svelato sesso e nome del secondo figlio. Molto probabilmente, come fatto con il primogenito Thiago aspetteranno il baby shower per scoprire se avranno un altro maschietto o una femminuccia. Per il nome, invece, si dovrà aspettare almeno qualche mese.