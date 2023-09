Chiara Nasti, la frase sulla gravidanza insospettisce i fan: cosa ha detto

Da quasi un anno Chiara Nasti è mamma del piccolo Thiago e sui social, in queste ore, ha scritto un messaggio che ha suscitato alcuni sospetti da parte dei fan.

Chiara Nasti: la frase sulla gravidanza

Dopo la nascita del piccolo Thiago, Chiara Nasti ha dichiarato che si sarebbe presa del tempo per concentrarsi sul suo bebè e su se stessa e ha precisato che, per il momento, lei e suo marito Mattia Zaccagni non sarebbero intenzionati ad avere un altro figlio. Nelle scorse ore l’influencer ha però condiviso con i fan alcuni scatti di quando era incinta e un suo commento ha fatto insospettire molti in merito al suo presunto desiderio di una gravidanza. “Ma che pancione avevo?”, ha scritto l’influencer, che al momento non ha precisato se vorrebbe o meno un altro figlio.

Chiara Nasti sembra più felice che mai accanto a Mattia Zaccagni e al piccolo Thiago e in tanti, sui social, sono curiosi di sapere cosa riserverà loro il futuro. Durante la sua prima gravidanza l’influencer ha scatenato non poche polemiche con le sue affermazioni sulla gravidanza e di recente è stata bersagliata da un’ondata di critiche anche per via delle sue nozze extralusso con il calciatore.