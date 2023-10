Chiara Nasti ha condiviso con i fan una foto che ha subito fatto sorgere una domanda: è incinta del secondo figlio? Il pancino sospetto c’è, ma la realtà potrebbe comunque essere diversa.

Chiara Nasti è incinta del secondo figlio?

Mamma del piccolo Thiago, Chiara Nasti ha sposato il compagno Mattia Zaccagni qualche mese fa. L’influencer napoletana non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia, ma il primogenito è ancora piccolino. Eppure, nelle ultime ore ha condiviso una foto che ha subito attirato l’attenzione dei fan per un pancino sospetto. Possibile che sia incinta del secondo figlio?

La foto con il pancino sospetto entusiasma i fan

La foto condivisa da Chiara sui social non ha nulla di speciale, è la classica immagine da influencer. La Nasti è in posa, vestita di tutto punto con un abito aderentissimo. A didascalia, ha aggiunto giusto qualche emoticon. Poco dopo, ha postato nelle Stories un altro scatto, decisamente più spontaneo. La giovane è sul divano, insieme al marito e alla cagnolina. In questa condivisione il pancino è leggermente più evidente e i fan le hanno chiesto in massa se fosse incinta.

Chiara Nasti rompe il silenzio: è incinta del secondo figlio?

Visti i tanti messaggi ricevuti in direct, Chiara ha rotto il silenzio:

“Ho ritrovato una foto di quando ero incinta e mi sono intenerita, per ora non sono incinta”.

La Nasti non è incinta del secondo figlio. Per il momento, lei e Mattia si godono il piccolo Thiago, che festeggerà il primo anno di vita il prossimo novembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

