Chiara Nasti: "La lavatrice potete scommetterci che non la farò mai"

Non sono molte le cose che Chiara Nasti lascia passare lisce ai suoi fan e, nelle ultime ore, l’influencer è tornata a replicare contro chi, via social, le ha intimato di sbrigare le faccende domestiche.

Chiara Nasti: la replica ai fan

Spesso Chiara Nasti è finita nell’occhio del ciclone via social per le sue affermazioni e, da quando è diventata mamma del piccolo Thiago, in tanti l’hanno presa di mira per il modo in cui si occuperebbe del bambino. In queste ore un fan le ha anche intimato di fare la lavatrice, e per la precisione le ha scritto: “Non lasciarlo sporco. Lui è piccolo e ha bisogno di crescere. Falle due lavatrici che le unghie si possono rifare di nuovo”. Chiara Nasti a sua volta non ha perso occasione per replicare, e a sua volta ha scritto: “Mica come voi che li lasciate con i pannolini pieni di pipì, con i nasi sporchi, etc. Rabbrividisco. Per quanto riguarda la lavatrice puoi scommetterci che non la farò mai”.

Sui social in tanti hanno avuto da ridire sulle parole dell’influencer che, nei giorni scorsi, era già finita nell’occhio del ciclone per aver mostrato suo figlio Thiago mentre era intento a giocare con del cibo (che, a detta della Nasti, sarebbe stato scaduto).