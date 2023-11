Chiara Nasti furiosa: "Siete mamme e mogli senza dignità"

Chiara Nasti ha replicato contro gli haters che l’hanno presa di mira per il modo in cui si occuperebbe di suo figlio Thiago.

Chiara Nasti: la replica contro gli haters

Chiara Nasti è stata presa di mira dagli haters via social dopo che, nelle scorse ore, ha mostrato il suo bambino, Thiago, con un cerotto su due dita. “Povero bimbo mio”, ha scritto l’influencer, che però non ha specificato cosa sarebbe successo al bebè. Qualcuno nel frattempo l’ha presa di mira scrivendo:

“Guarda di più questo bambino, anziché farti i selfie e allenarti! Io, al posto tuo, mi sentirei una m***, poverino. Io ho un bambino di 11 mesi che tra poco compie un anno, è iperattivo e nessuno mi aiuta, ci sto dietro io 24 ore su 24. Se una mamma sta attenta davvero ai suoi figli, non li avrà pieni di ammaccature in faccia, sugli occhi o le dita”. Chiara Nasti quindi ha replicato: “Queste facce di m*** sono tutte sul mio profilo? Avete delle vite che fanno pietà. Siete mamme, mogli e donne senza dignità… sprigionate cattiveria e invidia da tutti i pori. Brutte, maligne e infami… ma che razza di uomo può stare con sti ragni esauriti?”. In più d’un occasione l’influencer è stata presa di mira per il modo in cui si sarebbe presa cura di suo figlio e in tanti, sui social, si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.